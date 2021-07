Le réalisateur de Basic Instinct nie l’affirmation de Sharon Stone d’avoir été “piégée dans le vagin”

Le réalisateur du célèbre film “Basic Instinct” de 1992, Paul Verhoeven, a récemment démenti les allégations selon lesquelles l’actrice principale du film Sharon Stone aurait dupé la nudité frontale pour le film dans une récente interview.

Le réalisateur a expliqué que Stone était conscient du fait que son vagin serait visible à l’écran car son personnage était basé sur l’histoire d’une femme qu’il connaissait lorsqu’il était étudiant. Elle croisait régulièrement ses jambes sans culotte lors de fêtes, a-t-il affirmé.

Il a déclaré à Variety: “Ma mémoire est radicalement différente de celle de Sharon. Cela ne fait pas obstacle et n’a rien à voir avec la merveilleuse façon dont elle a dépeint Catherine Tramell. Elle est absolument phénoménale. Nous avons toujours une relation agréable et échangeons des textes messages. Mais sa version est impossible. Elle savait exactement ce que nous faisions. Je lui ai dit que c’était basé sur l’histoire d’une femme que j’ai connue quand j’étais étudiante qui faisait régulièrement le croisement de ses jambes sans culotte lors des fêtes. Quand mon amie lui a dit que nous pouvions voir son vagin, elle a dit: “Bien sûr, c’est pourquoi je le fais.” Ensuite, Sharon et moi avons décidé de faire une séquence similaire.”

Il a été interrogé sur la scène des mois après que l’actrice Sharon Stone a déclaré dans ses mémoires qu’elle avait été amenée à retirer son caleçon pour le tournage. Elle a révélé qu’elle avait vu la “photo vaginale” après le tournage du film. Elle a affirmé que le réalisateur l’avait forcée à retirer ses sous-vêtements en raison de problèmes d’éclairage.

Selon un extrait de son ‘La beauté de vivre deux fois’ publié sur Variety, elle a écrit: “Après avoir tourné Basic Instinct, j’ai été appelée pour le voir. Pas seule avec le réalisateur, comme on pourrait s’y attendre, étant donné le situation qui nous a tous fait réfléchir, pour ainsi dire, mais avec une salle pleine d’agents et d’avocats, dont la plupart n’avaient rien à voir avec le projet. C’est ainsi que j’ai vu ma piqûre vaginale pour la première fois, longtemps après On m’avait dit : “Nous ne pouvons rien voir, j’ai juste besoin que vous enleviez votre culotte, car le blanc reflète la lumière, donc nous savons que vous avez une culotte.” Oui, il y a eu beaucoup de points de vue sur ce sujet, mais puisque c’est moi qui ai le vagin en question, permettez-moi de dire : les autres points de vue sont des conneries.”

Pour les non avertis, le film « Basic Instinct » est connu pour sa scène de croisement de jambes. Dans le film, Sharon Stone jouait le rôle d’une assassinée, Catherine Tramell et lors d’un interrogatoire de police, elle avait décroisé ses jambes révélant qu’elle ne portait aucun sous-vêtement. La scène a gagné en popularité en raison de son caractère scandaleux et reste toujours un sujet controversé. Alors que l’actrice Sharon Stone a une version différente de ce qui s’est passé dans les coulisses pour sa photo de nu, le réalisateur Verhoeven nie toute faute professionnelle et affirme que l’actrice était au courant de la scène.